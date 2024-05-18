Hatayspor'dan hakem tepkisi!

Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat, 2-2 beraberlikle sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Özhan Pulat karşılaşmayı değerlendirerek, ''Full bir stadyumda Beşiktaş gibi kaliteli bir kadroya karşı en doğru oyunu çalıştık. Onlar topu aldığında nasıl yerleşeceğimize çok çalıştık, topu kaptığımızda stoper bek arasına koşular attık. Bunlar planladığımız gibi gitti.'' dedi.
Sözlerine devam eden Pulat, hakemlere isyan ederek, ''Ancak, planlamadığımız başka şeyler var. Ben hayatım boyunca hiç kolaya sahip olmadım, hep zorluklarla mücadele ettim. Antrenörlükte 20. senem, çok kişi bilmez. Onur mücadelesi veriyoruz. Bir şehir, deprem çadırlarında bu takımın galibiyetini bekliyordu. Şu penaltı pozisyonunu biri anlatsın. Resmen galibiyet elimizden uçup gitti. Bu kadar kritik topta penaltıların Gaziantep'te burada kolay çalınması... Rakip takım beni korkutmuyor artık. Benim korktuğum şeyler başka. Enseyi hiçbir zaman karartmayacağız. Hatayspor, son hafta onur mücadelesini verecek ve inşallah ligde kalacak.'' ifadelelerini kullandı.
Özhan Pulat sözlerini şöyle noktaladı: ''Bizim tüm hesabımız 6 puan üzerineydi. Normal maç süresinde, 90 dakikada elde ettik. Bu penaltı pozisyonuyla resmen, kırmızı hattın üstüne çıkmışken aşağı çekildik artık. Çok üzüntülüyüm. Çok emek verdik. Hatay gerçeklerini herkes biliyor. Biz son haftada mücadelemizi yapacağız ve bu ligde kalacağız.''
BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR
Özhan Pulat karşılaşmayı değerlendirerek, ''Full bir stadyumda Beşiktaş gibi kaliteli bir kadroya karşı en doğru oyunu çalıştık. Onlar topu aldığında nasıl yerleşeceğimize çok çalıştık, topu kaptığımızda stoper bek arasına koşular attık. Bunlar planladığımız gibi gitti.'' dedi.
Sözlerine devam eden Pulat, hakemlere isyan ederek, ''Ancak, planlamadığımız başka şeyler var. Ben hayatım boyunca hiç kolaya sahip olmadım, hep zorluklarla mücadele ettim. Antrenörlükte 20. senem, çok kişi bilmez. Onur mücadelesi veriyoruz. Bir şehir, deprem çadırlarında bu takımın galibiyetini bekliyordu. Şu penaltı pozisyonunu biri anlatsın. Resmen galibiyet elimizden uçup gitti. Bu kadar kritik topta penaltıların Gaziantep'te burada kolay çalınması... Rakip takım beni korkutmuyor artık. Benim korktuğum şeyler başka. Enseyi hiçbir zaman karartmayacağız. Hatayspor, son hafta onur mücadelesini verecek ve inşallah ligde kalacak.'' ifadelelerini kullandı.
Özhan Pulat sözlerini şöyle noktaladı: ''Bizim tüm hesabımız 6 puan üzerineydi. Normal maç süresinde, 90 dakikada elde ettik. Bu penaltı pozisyonuyla resmen, kırmızı hattın üstüne çıkmışken aşağı çekildik artık. Çok üzüntülüyüm. Çok emek verdik. Hatay gerçeklerini herkes biliyor. Biz son haftada mücadelemizi yapacağız ve bu ligde kalacağız.''
BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pulat, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Buraya 3 puan için geldik. Herkes, ön alanda basan bir oyunla 3 puan bekleyebilir. Haddimizi bilerek ve 6 eksikle geldik. Planladığımız şekilde golleri bulduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik." ifadelerini kullandı.
Maçın son anında verilen penaltı kararını eleştiren Özhan Pulat, "Son dakikada bu kadar basit ve kolay bir penaltının verilmesi... Hiçbir yere kolay gelmedim. Hep şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kaldım. Hatayspor'u ligde bırakarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Benim felsefemde asla enseyi karatmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçımı kazanmak için tüm gücümle çabalayacağım." diye konuştu.
Maçın son anında verilen penaltı kararını eleştiren Özhan Pulat, "Son dakikada bu kadar basit ve kolay bir penaltının verilmesi... Hiçbir yere kolay gelmedim. Hep şapkadan tavşan çıkarmak zorunda kaldım. Hatayspor'u ligde bırakarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun Hatayspor'un onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Benim felsefemde asla enseyi karatmak yok. Hiçbir endişem yok. Maçımı kazanmak için tüm gücümle çabalayacağım." diye konuştu.