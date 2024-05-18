Gedson: "Taraftar önünde kazanmak isterdik"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes berabere kaldıkları Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gedson: 'Taraftar önünde kazanmak isterdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2024 21:30
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın önünde son maçlarını kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Gedson şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımızın önünde son maçı kazanmak istiyordum ama olmadı. Üzgünüz. Artık son bir finalimiz var, ona odaklanacağız. Attığım gole çok fazla sevinemedim. İyi bir gol attım ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Taraftarın önünde son maçı kazanmak isterdik, üzgünüz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery