Gedson: 'Taraftar önünde kazanmak isterdik'

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Taraftarın önünde son maçlarını kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Gedson şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarımızın önünde son maçı kazanmak istiyordum ama olmadı. Üzgünüz. Artık son bir finalimiz var, ona odaklanacağız. Attığım gole çok fazla sevinemedim. İyi bir gol attım ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Taraftarın önünde son maçı kazanmak isterdik, üzgünüz."
Taraftarın önünde son maçlarını kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Gedson şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarımızın önünde son maçı kazanmak istiyordum ama olmadı. Üzgünüz. Artık son bir finalimiz var, ona odaklanacağız. Attığım gole çok fazla sevinemedim. İyi bir gol attım ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Taraftarın önünde son maçı kazanmak isterdik, üzgünüz."
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