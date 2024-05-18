Jonas Svensson: ''Kupayı kazanmak istiyoruz''

Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, 2-2 sona eren Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Jonas Svensson maçla ilgili, "Kazanmayı istiyorduk, üzgünüz. Artık odağımız final maçı olacak. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Svensson, ''Kupa maçı önemli ama Hatayspor maçında da mücadelemizi verdik. Üzgünüz kazanamadığımız için ama sıkıntı bir sonraki maçı düşünmek değildi.'' ifadelerini kullandı.
Jonas Svensson maçla ilgili, "Kazanmayı istiyorduk, üzgünüz. Artık odağımız final maçı olacak. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.'' dedi.
Sözlerine devam eden Svensson, ''Kupa maçı önemli ama Hatayspor maçında da mücadelemizi verdik. Üzgünüz kazanamadığımız için ama sıkıntı bir sonraki maçı düşünmek değildi.'' ifadelerini kullandı.
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