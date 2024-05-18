Jonas Svensson: ''Kupayı kazanmak istiyoruz''

Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jonas Svensson: ''Kupayı kazanmak istiyoruz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2024 21:27
Beşiktaşlı oyuncu Jonas Svensson, 2-2 sona eren Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Jonas Svensson maçla ilgili, "Kazanmayı istiyorduk, üzgünüz. Artık odağımız final maçı olacak. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.'' dedi. 

Sözlerine devam eden Svensson, ''Kupa maçı önemli ama Hatayspor maçında da mücadelemizi verdik. Üzgünüz kazanamadığımız için ama sıkıntı bir sonraki maçı düşünmek değildi.'' ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery