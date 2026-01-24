Fatih Tekke'den Oulai ve transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadeleyi ve gündeme dair başlıkları değerlendirdi.

Karşılaşmanın zorlu geçtiğini vurgulayan Tekke, "Zor olacağını söylemiştik, gerçekten de öyle oldu. Rakibin zaman zaman topa sahip olduğu anlar vardı. Çok basit bölgelerde top kayıpları yaptık. Oyuncularımızın çoğu genç, bunların olması normal" ifadelerini kullandı.

"BUNU KABUL EDEMEM!"

İkinci yarıda yapılan hamlelerin oyunun gidişatını değiştirdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Onuachu'nun oyuna bu kadar enerjik girmesi bizim için önemliydi. Nwakaeme'nin o pozisyonda verdiği pası başka kimse görmezdi, Onuachu'nun attığı gol de kolay değildi. Formasyonda değişiklikler yaptık, oyunun geneline bakarak hamlelerimizi planladık" dedi. Yedikleri gole de değinen Tekke, "Bugün çok basit bir gol yedik, bunu kabul edemem. Topa sahipken konumlanmamız iyi ama sahada da antrenmandaki cesareti göstermeliyiz" sözleriyle savunma disiplinine dikkat çekti.

"AYRILACAK OYUNCULAR OLABİLİR"