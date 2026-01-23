23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Beşiktaş'tan Abraham yerine Fabio Silva

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak için tekrar Borussia Dortmund'a teklif yaptı.

calendar 23 Ocak 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Abraham yerine Fabio Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin ardından Abraham'ın yerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, bu bölge için yeniden Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'ya yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF


Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak için tekrar Borussia Dortmund'a teklif yaptı.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Fabio Silva'yı yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 22.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Portekizli futbolcu, Borussia Dortmund forması altında şu ana kadar 20 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

DORTMUND İLE SÖZLEŞMESİ

Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fabio Silva'nın, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.