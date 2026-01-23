23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Mircea Lucescu hastanede tedavi altında

Romanya Milli Takımı'nın 80 yaşındaki teknik direktörü Mircea Lucescu, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı

calendar 23 Ocak 2026 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mircea Lucescu hastanede tedavi altında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ağır bir grip geçirdiğini ve şu an hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapan 80 yaşındaki Rumen çalıştırıcı sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lucescu, bir süredir kendini iyi hissetmediği için evde ilaç kullandığını ama halsizlik ve ateşinin geçmediğini belirterek, ''Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum. Doktorlarım pazartesi günü taburcu edileceğimi söyledi'' ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun çalıştırdığı Romanya Milli Takımı, Türkiye ile Mart ayında 2026 Dünya kupasına katılma yolunda Play-Off maçı oynayacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.