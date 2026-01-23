23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Anthony Davis piyasası soğudu, Hawks ve Raptors geri çekildi

Dallas Mavericks, Anthony Davis için oluşan takas piyasasının son günlerde ciddi şekilde durgunlaştığını gözlemliyor.

calendar 23 Ocak 2026 14:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Davis piyasası soğudu, Hawks ve Raptors geri çekildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks, Anthony Davis için oluşan takas piyasasının son günlerde ciddi şekilde durgunlaştığını gözlemliyor.

The Athletic'ten Jake Discher, Atlanta Hawks ve Toronto Raptors'ın, yıldız uzun için yürütülen görüşmelerden geri adım attığını bildirdi.

Her iki takım da daha önce Davis için en istekli adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak Davis'in sol elindeki bağ hasarı nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması, ilgiyi ciddi biçimde azalttı.


32 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek sezon için 58,5 milyon dolar maaşı bulunuyor ve 2027–28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu var.

Davis bu sezon 20 maçta 20,4 sayı, 11,1 ribaund, 2,8 asist ve 1,7 blok ortalamaları yakaladı. 21,6'lık verimlilik puanı, Luka Dončić karşılığında Lakers'tan Dallas'a takas edildiği geçen sezonki performansıyla örtüşüyor.

Dallas, Davis'i Dončić takasının merkez parçası olarak kadrosuna katmıştı ancak sakatlık problemleri nedeniyle rekabetçi kalmakta zorlandı.

Toronto cephesi, Davis'in uzun sakatlık geçmişi ve yaklaşan kontrat uzatma sürecine rağmen olası senaryoları değerlendirmişti. Şimdi Mavericks'in önünde iki seçenek bulunuyor:
– Davis'i sezonun geri kalanında dinlendirerek draft pozisyonunu iyileştirmek
– Yaz aylarında, piyasanın canlanması umuduyla takas aramak

Dallas, 2031'e kadar ilk tur draft hakkını kontrol edemediği için 2026 draftı, yeniden yapılanma açısından kritik önem taşıyor. Kulüp, Cooper Flagg etrafında bir çekirdek oluşturma planları yapıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.