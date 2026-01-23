Dallas Mavericks, Anthony Davis için oluşan takas piyasasının son günlerde ciddi şekilde durgunlaştığını gözlemliyor.The Athletic'ten Jake Discher, Atlanta Hawks ve Toronto Raptors'ın, yıldız uzun için yürütülen görüşmelerden geri adım attığını bildirdi.Her iki takım da daha önce Davis için en istekli adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak Davis'in sol elindeki bağ hasarı nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması, ilgiyi ciddi biçimde azalttı.32 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek sezon için 58,5 milyon dolar maaşı bulunuyor ve 2027–28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu var.Davis bu sezon 20 maçta 20,4 sayı, 11,1 ribaund, 2,8 asist ve 1,7 blok ortalamaları yakaladı. 21,6'lık verimlilik puanı, Luka Dončić karşılığında Lakers'tan Dallas'a takas edildiği geçen sezonki performansıyla örtüşüyor.Dallas, Davis'i Dončić takasının merkez parçası olarak kadrosuna katmıştı ancak sakatlık problemleri nedeniyle rekabetçi kalmakta zorlandı.Toronto cephesi, Davis'in uzun sakatlık geçmişi ve yaklaşan kontrat uzatma sürecine rağmen olası senaryoları değerlendirmişti. Şimdi Mavericks'in önünde iki seçenek bulunuyor:Dallas, 2031'e kadar ilk tur draft hakkını kontrol edemediği için 2026 draftı, yeniden yapılanma açısından kritik önem taşıyor. Kulüp, Cooper Flagg etrafında bir çekirdek oluşturma planları yapıyor.