Glint Manisa Basket, Büyükçekmece'yi evinde geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-71 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-71 yendi.
 
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maçı izledi. Bayraktar'a AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Tamer Akkal ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti.
 
Salon: Muradiye
 
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız
 
Glint Manisa Basket: Stevenson 9, Smith 11, Altan Çamoğlu, Johnson 6, Pereira 25, Yiğit Onan 10, Starks 7, Buğra Çal 9, Zemaitis, Martin 2,
 
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 14, Van Der Vuurts 12, Metin Türen 7, Pipes 4, Bandaogo 14, Pusica 9, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut, Myers, Doğan Şenli 6, Johnson 5,
 
1. Periyot: 14-21
 
Devre: 37-32
 
3. Periyot: 57-53
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
