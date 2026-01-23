23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Giannis, son takas günü öncesi yakın takip altında

NBA takas son gününe iki hafta kala, lig genelinde Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'taki geleceği yakından izlenmeye devam ediliyor.

23 Ocak 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis, son takas günü öncesi yakın takip altında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

NBA takas son gününe iki hafta kala, lig genelinde Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'taki geleceği yakından izlenmeye devam ediliyor.

2025 draft lotaryasına kadar uzanan raporlar, Giannis'in Bucks'taki geleceğini ciddi biçimde sorguladığını öne sürüyor.

ESPN Radio Los Angeles'ta konuşan analist Brian Windhorst, şunları söyledi:


"Doc'ın (Rivers) kamuoyuna ne dediğini biliyorum. Giannis'in ne söylediğini de biliyorum. Ama ligdeki diğer takımlar, Giannis'in kesinlikle takas edilmeyeceğine ikna olmuş değil."

Windhorst, bunun Giannis'in mutlaka takas edileceği anlamına gelmediğini, ancak takımların bu ihtimali tamamen rafa kaldırmadığını vurguladı.

Şu an için Antetokounmpo'ya dair somut bir takas görüşmesi bulunmadığı belirtilse de, lig genelinde belirsizlik sürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
