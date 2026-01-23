NBA takas son gününe iki hafta kala, lig genelinde Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'taki geleceği yakından izlenmeye devam ediliyor.2025 draft lotaryasına kadar uzanan raporlar, Giannis'in Bucks'taki geleceğini ciddi biçimde sorguladığını öne sürüyor.ESPN Radio Los Angeles'ta konuşan analist Brian Windhorst, şunları söyledi:Windhorst, bunun Giannis'in mutlaka takas edileceği anlamına gelmediğini, ancak takımların bu ihtimali tamamen rafa kaldırmadığını vurguladı.Şu an için Antetokounmpo'ya dair somut bir takas görüşmesi bulunmadığı belirtilse de, lig genelinde belirsizlik sürüyor.