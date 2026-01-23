23 Ocak
Beşiktaş'ta 3 veda, gelen yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazartesi günü oynanan Kayserispor maçının ardından, "Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç Perşembe - Cuma günü gelme ihtimalleri yüksek." dedi. Ancak siyah-beyazlılarda bu süreçte üç ayrılık yaşanmasına rağmen gerçekleşen transfer olmadı.

calendar 23 Ocak 2026 15:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaşlı taraftarlar, transfer bekliyor!

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde 19 Ocak Pazartesi günü Kayserispor ile oynanan maçın ardından, "Stoper ve sol bekte %95 durumundayız. En geç Perşembe - Cuma günü gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar da bakıyoruz." sözlerini sarf etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sözlerin ardından gözünü perşembe ve cumaya çevirdi. Ancak Beşiktaş'ta geçen sürede herhangi bir transfer gerçekleşmedi.


2 AYRILIK, ABRAHAM DA YÜKLENİYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözlerinin ardından üç ayrılık gerçekleşti.

Demir Ege Tıknaz, Braga'ya imza attı. Kasım ayından bu yana kriz süreci yaşanan Rafa Silva ise eski takımı Benfica'ya gitti.

ABRAHAM DA YOLCU

Beşiktaş, Abraham için de Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta Demir Ege ve Rafa Silva ile birlikte ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar dikkat çekerken, siyah-beyazlı taraftarlar, yapılacak yeni transferleri büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
