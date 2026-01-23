Beşiktaş'ta 3 veda, gelen yok!

Beşiktaşlı taraftarlar, transfer bekliyor!
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde 19 Ocak Pazartesi günü Kayserispor ile oynanan maçın ardından, "Stoper ve sol bekte %95 durumundayız. En geç Perşembe - Cuma günü gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar da bakıyoruz." sözlerini sarf etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu sözlerin ardından gözünü perşembe ve cumaya çevirdi. Ancak Beşiktaş'ta geçen sürede herhangi bir transfer gerçekleşmedi.
2 AYRILIK, ABRAHAM DA YÜKLENİYOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözlerinin ardından üç ayrılık gerçekleşti.
Demir Ege Tıknaz, Braga'ya imza attı. Kasım ayından bu yana kriz süreci yaşanan Rafa Silva ise eski takımı Benfica'ya gitti.
ABRAHAM DA YOLCU
Beşiktaş, Abraham için de Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta Demir Ege ve Rafa Silva ile birlikte ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar dikkat çekerken, siyah-beyazlı taraftarlar, yapılacak yeni transferleri büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.
