Dursun Özbek'ten dikkat çeken hamle!

Galatasaray'da Ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Saat 13.30'da başlayan toplantının ardından başkan Dursun Özbek, konuşmasını yaptı ve konuşmasının ardından salondan ayrıldı.
Özbek, "Bir toplantı için aranızdan ayrılmak zorundayım, önemli bir toplantı." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in bu hamlesi, "Transfer için mi gitti?" sorusunu gündeme getirdi.
