Galatasaray'ın Göztepe'den hedefi Arda Okan Kurtulan

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'den yeni bir ismi gündemine aldı.
Orta saha arayışları çerçevesinde İzmir ekibinden Anthony Dennis'i gündeme alan Galatasaray, bu kez Arda Okan Kurtulan'ı yakından takip ediyor.
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Arda Okan için şu anda Galatasaray ve Göztepe arasında herhangi bir görüşme bulunmuyor.
Göztepe, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmak istemiyor.
Sağ bekte ve orta sahanın sağında görev yapabilen Arda Okan Kurtulan, yaz transfer döneminde imza attığı Göztepe'de 18 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
