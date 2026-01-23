23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Galatasaray'ın Göztepe'den hedefi Arda Okan Kurtulan

Galatasaray, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor.

calendar 23 Ocak 2026 15:29
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Göztepe'den hedefi Arda Okan Kurtulan
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'den yeni bir ismi gündemine aldı.

Orta saha arayışları çerçevesinde İzmir ekibinden Anthony Dennis'i gündeme alan Galatasaray, bu kez Arda Okan Kurtulan'ı yakından takip ediyor.

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Arda Okan için şu anda Galatasaray ve Göztepe arasında herhangi bir görüşme bulunmuyor.

Göztepe, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmak istemiyor.

Sağ bekte ve orta sahanın sağında görev yapabilen Arda Okan Kurtulan, yaz transfer döneminde imza attığı Göztepe'de 18 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
