Beşiktaş'ta Abraham'ın gidişinde Yasin Özcan sürprizi!

Beşiktaş ve Aston Villa arasında yapılan Tammy Abraham görüşmelerinde Yasin Özcan + 21 Milyon Euro teklifi, tarafları anlaşma noktasına yaklaştırdı.

23 Ocak 2026 14:52
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Abraham'ın gidişinde Yasin Özcan sürprizi!
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile sona yaklaştı. 

YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ

Beşiktaş ve Aston Villa ile ilgili görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tammy Abraham görüşmelerinde Yasin Özcan + 21 Milyon Euro teklifi ciddi şekilde değerlendirildi. Taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağladı. 

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde adı gündemde yer alan Yasin Özcan, siyah-beyazlılara gelmeyi kabul etti. Siyah-beyazlıar, Yasin Özcan'ın sözleşmesi için görüşmelere başladı. 


19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti. Anderlecht, Yasin Özcan'ın kiralık kontratını feshedecek ve genç oyuncu siyah-beyazlılara katılacak.

Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (II. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
