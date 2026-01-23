23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası başlıyor

Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası, İstanbul'da başlayacak Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası'na 65 ülkeden 382 elit sporcu katılacak

calendar 23 Ocak 2026 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig Turnuvası, 24 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre WKF'nin en prestijli organizasyonlarından Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 24-25 Ocak tarihlerinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 65 ülkeden 382 elit sporcu katılacak. Müsabakalarda, her kategoride dünya sıralamasında ilk 32'de yer alan sporcular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, turnuvada 13 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 23 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.