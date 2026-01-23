Iğdır FK, zorlu Vanspor maçına hazır

Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Iğdır ekibini teknik sorumlu Muhammed Reis çalıştırdı.
Vanspor ile Iğdır FK, yarın Van Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Iğdır ekibinin başında teknik sorumlu Reis olacak.
