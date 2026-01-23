Beşiktaş'ta transfer şartları: Abraham gidiyor, Yasin Özcan geliyor

Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'a veda ediyor.
Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi için İstanbul'a gelen Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde transfer için anlaşma sağladı.
YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ
Aston Villa, İngiliz golcünün transferi için Beşiktaş'a 21 milyon euro ve bonus ödeyecek. Aston Villa, anlaşma çerçevesinde Yasin Özcan'ı da Beşiktaş'a gönderecek.
Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaşan 28 yaşındaki Abraham, saat 18.00'de Türkiye'den İngiltere'ye gidecek. Abraham, Aston Villa'nın pazar günü Newcastle United ile oynayacağı maçta yer alabilecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Abraham, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.
SÖZLEŞME FESİH
BEŞİKTAŞ'A GELİYOR
Abraham transferinin bir parçası olan 19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti. Anderlecht, Yasin Özcan'ın kiralık kontratını feshedecek ve genç oyuncu siyah-beyazlılara katılacak.
Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (II. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.
