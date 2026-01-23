23 Ocak
Beşiktaş'ta transfer şartları: Abraham gidiyor, Yasin Özcan geliyor

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, bu transfer karşılığında 21 milyon euro kazanacak. Anlaşmada bonus da yer alıyor. Aston Villa'dan Yasin Özcan da Beşiktaş'a gelecek.

calendar 23 Ocak 2026 15:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham'a veda ediyor.

Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferi için İstanbul'a gelen Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde transfer için anlaşma sağladı.

YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ

Aston Villa, İngiliz golcünün transferi için Beşiktaş'a 21 milyon euro ve bonus ödeyecek. Aston Villa, anlaşma çerçevesinde Yasin Özcan'ı da Beşiktaş'a gönderecek.



Beşiktaş'ta takım arkadaşlarıyla vedalaşan 28 yaşındaki Abraham, saat 18.00'de Türkiye'den İngiltere'ye gidecek. Abraham, Aston Villa'nın pazar günü Newcastle United ile oynayacağı maçta yer alabilecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Abraham, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

SÖZLEŞME FESİH
BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Abraham transferinin bir parçası olan 19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti. Anderlecht, Yasin Özcan'ın kiralık kontratını feshedecek ve genç oyuncu siyah-beyazlılara katılacak.

Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (II. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
