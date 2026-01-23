23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Deniz Türüç: "Hedef ilk 10'da yer almak!"

Konyaspor'un yeni transferi Deniz Türüç, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olacakları Gaziantep FK maçı hakkında açıklamalarda bulundu

calendar 23 Ocak 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Deniz Türüç: 'Hedef ilk 10'da yer almak!'
Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda fonksiyonel kuvvet çalışması, sahada da çift kale maç yaptı.

Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

TÜRÜÇ İDDİALI


Deneyimli oyuncu Deniz Türüç, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Çıkışa ihtiyaçları olduğunun altını çizen Türüç, "Gaziantep FK maçını kazanmak istiyoruz. Konyaspor büyük bir camia, güzel bir kulüp ve güzel bir şehir. İçinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

"HEDEF İLK 10'DA YER ALMAK"

Türüç, kulübün ve şehrin potansiyeline dikkati çekerek, "Teknik ekip, oyuncu grubu ve yönetim olarak çok iyi bir yapıya sahibiz. Tesisler, saha ve imkanlar Türkiye'nin en iyileri arasında. Potansiyelimiz yüksek. Kısa vadede hedefimiz ilk 10 içinde yer almak, ardından daha büyük hedefler koymak." diye konuştu.

Gaziantep FK maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Türüç, şunları kaydetti:

"Zor bir süreçten geçiyoruz ancak kaybetmemek de önemli. Bundan daha önemlisi sahada doğru oyunu ortaya koymak. Eyüpspor maçında oyunu domine ettik. Skor istediğimiz gibi olmadı ama oyun olarak çok güçlüydük. Futbolda bazen çok istediğinizde işler ters gidebiliyor. Buna rağmen takım olarak herkes sorumluluk alıyor. Bireysel performanstan çok takım olmak önemli. Zor günlerde taraftarımıza daha fazla ihtiyacımız var. Bu kulübün gücünü herkes biliyor. Benim performansım iyi olsa bile keşke kazanmış olsaydık, önemli olan takımın galip gelmesi."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
