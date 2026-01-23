Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Felix Uduokhai

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde savunma hattında önemli bir ayrılık gündeme geldi.



Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai ile yolların ayrılması için görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.



Daha önce de ayrılık ihtimali bulunan Uduokhai için süreç, Gabriel Paulista'nın takımdan ayrılmasının ardından geçici olarak askıya alınmıştı. Paulista'nın ayrılığı sonrası savunma planlamasını yeniden şekillendiren Beşiktaş yönetimi, Uduokhai dosyasını yeniden açtı.



SAVUNMAYA ÇİFTE TAKVİYE PLANI

Beşiktaş'ın, Yasin Özcan transferi dışında bir stoper ve bir sol bek takviyesi daha yapmayı planladığı belirtildi.Siyah beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.