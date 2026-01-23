23 Ocak
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Felix Uduokhai

Beşiktaş, Alman stoper Felix Uduokhai ile yolları ayırmaya hazırlanıyor ve stoper ile sol bek transferi planlıyor.

calendar 23 Ocak 2026 15:21
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde savunma hattında önemli bir ayrılık gündeme geldi.

Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai ile yolların ayrılması için görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.

Daha önce de ayrılık ihtimali bulunan Uduokhai için süreç, Gabriel Paulista'nın takımdan ayrılmasının ardından geçici olarak askıya alınmıştı. Paulista'nın ayrılığı sonrası savunma planlamasını yeniden şekillendiren Beşiktaş yönetimi, Uduokhai dosyasını yeniden açtı. 

SAVUNMAYA ÇİFTE TAKVİYE PLANI



Beşiktaş'ın, Yasin Özcan transferi dışında bir stoper ve bir sol bek takviyesi daha yapmayı planladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Siyah beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.



SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
