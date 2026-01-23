23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
0-0DA
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-2DA
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
0-024'
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
0-025'
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Galatasaray'da anlaşma tamam: Yaser Asprilla

Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için oyuncu ve kulübüyle anlaştı.

23 Ocak 2026 19:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da anlaşma tamam: Yaser Asprilla
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, oyuncu ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.


Haberde Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacağı, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtildi.

23 MİLYON EURO

Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyetinin 23 milyon euro olacağı bildirildi.

EN YÜKSEK TEKLİFİ SUNDU

Öte yandan Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya'nın da istediği ancak Galatasaray'ın Girona'ya en iyi teklifi yaptığı öne sürülmüştü.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro. 

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 11 6 2 35 21 39
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 8 8 14 24 17
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
