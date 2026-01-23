23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Wizards başkanı Winger: "Avdija takası asla bir hata değildi"

Washington Wizards vaşkanı Michael Winger, 2024 yılında Deni Avdija'yı Portland Trail Blazers'a göndermelerinin bir hata olmadığı görüşünü savundu.

23 Ocak 2026 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wizards başkanı Winger: 'Avdija takası asla bir hata değildi'
Washington Wizards vaşkanı Michael Winger, 2024 yılında Deni Avdija'yı Portland Trail Blazers'a göndermelerinin bir hata olmadığı görüşünü savundu.

Avdija'nın bu sezon NBA'in en üst seviye forvetlerinden biri haline gelmesine rağmen, Winger söz konusu takasın kulübün yeniden yapılanma süreci için gerekli olduğunu vurguladı.

Winger, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Avdija takasına ilişkin yöneltilen bir soruya net bir yanıt verdi:


"Hayır, bu bir hata değildi," diyen Winger, "Deni adına hepimiz çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Winger, Avdija'nın potansiyelini o dönemde de net biçimde gördüklerini ancak kulübün yönünü yeniden belirlemek zorunda olduklarını belirtti:

"Deni'yi çok yüksek seviyede, yükselişte olan bir oyuncu olarak görüyorduk… Ancak bu hamleyi o gün söylediğimiz nedenlerle yaptık. Amacımız birkaç yıl geriye giderek kadroyu sıfırlamak, yaş eğrisini herkes için aynı noktaya getirmekti. Deni bu eğrinin üstündeydi."

Bu sezon 25 yaşındaki Avdija, Blazers formasıyla All-Star seviyesinde bir performans sergiliyor. Yıldız forvet, maç başına 26 sayı, 7,1 ribaund ve 6,9 asist ortalamaları yakalayarak Portland'ı Batı Konferansı'nda 23 galibiyet – 22 mağlubiyetle dokuzuncu sıraya taşıyan isimlerden biri oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
