Washington Wizards vaşkanı Michael Winger, 2024 yılında Deni Avdija'yı Portland Trail Blazers'a göndermelerinin bir hata olmadığı görüşünü savundu.Avdija'nın bu sezon NBA'in en üst seviye forvetlerinden biri haline gelmesine rağmen, Winger söz konusu takasın kulübün yeniden yapılanma süreci için gerekli olduğunu vurguladı.Winger, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Avdija takasına ilişkin yöneltilen bir soruya net bir yanıt verdi:diyen Winger,ifadelerini kullandı.Winger, Avdija'nın potansiyelini o dönemde de net biçimde gördüklerini ancak kulübün yönünü yeniden belirlemek zorunda olduklarını belirtti:Bu sezon 25 yaşındaki Avdija, Blazers formasıyla All-Star seviyesinde bir performans sergiliyor. Yıldız forvet, maç başına 26 sayı, 7,1 ribaund ve 6,9 asist ortalamaları yakalayarak Portland'ı Batı Konferansı'nda 23 galibiyet – 22 mağlubiyetle dokuzuncu sıraya taşıyan isimlerden biri oldu.