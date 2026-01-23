Galatasaray'dan açıklama: 'Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplamından fazla!'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, mali tablolara ilişkin önemli bilgiler verdi. İbrahim Hatipoğlu'nun açıkladığı tabloya göre 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemi arası Galatasaray'ın hasılatı ve giderleri:
-Galatasaray'ın toplam hasılatı: 9.6 milyar TL
-Galatasaray'ın toplam giderleri: 8 milyar TL
İbrahim Hatipoğlu, "Sportif AŞ'nin ilk 6 aylık finansal tablolarını sunmak üzere bulunuyorum. 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 döneminde, Galatasaray Sportif AŞ'nin hasılat toplamı, 9 milyar 657 Milyon lira ile rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Bir rakam, bir önceki dönemde 6 Milyar 35 milyon seviyesindeydi. Satışlarımızın maliyeti bu dönemde 8 Milyar 35 Milyon lira oluşmuş ve brüt karımız, 1.622 Milyar TL olarak kayıtlara geçmiştir." dedi.
Sözlerine devam eden Hatipoğlu, "Aynı dönemde genel yönetim giderlerimiz 465 Milyon, pazarlama satış giderlerimiz 612 Milyon, diğer faaliyetlerden gelirlerimiz 422 Milyon, diğer faaliyet giderlerimiz 1.17 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Kur farkları burada çok önemli kalem oluşturuyor. Faaliyet karımız, 211 Milyon TL zarar olarak kayıtlara geçmiştir. Bir önceki dönem, bu rakam 871 Milyon gibi bir rakam zararla geçilmişti." diye konuştu.
İbrahim Hatipoğlu, "Aynı dönemde parasal kayıp kazancımız, 1.36 Milyar, yatırım faaliyetleri, oyuncu satış ve kiralanmasından gelirler, 127 Milyon, finansman gelirimiz 191 milyon, vergi giderlerimiz 93 milyon olmuş. Dönem sonu net karımız, 1.374 Milyar TL ile rekor bir rakamla gerçekleşmiştir. Bu tabloyu sunmaktan gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.
İbrahim Hatipoğlu'nun açıkladığı tabloya göre Galatasaray'ın kalem kalem gelirleri:
-9.6 Milyar hasılatın
-1.878 Milyon lirası sponsorluk isim hakkı ve reklam geliri
-395 Milyon yayın hakkı geliri
-2 Milyar 202 milyonu loca, kombine ve VIP satış gelirlerinden
-Mağazacılık satış gelirleri 3.2 milyar TL
-Sporcu transfer, kira, yetiştirme gelirleri 211 Milyon
-Şampiyonlar Ligi geliri 1.721 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
-Diğer gelirler 14 milyon.
-Toplam gelir 657 milyon olarak kayıtlara geçmiştir.
"RAKİPLERİMİZİN TOPLAMINDAN FAZLA"
İbrahim Hatipoğlu, "Bir rakibimizin yaklaşık 2 katı, diğer rakibimizin 3 katı gelir seviyesine ulaşmışız. Ulaştığımız 9.6 Milyar'lık gelir, her iki rakibimizin toplam gelirlerinden 300 Milyon daha fazladır." dedi.
Hatipoğlu, son olarak, "Son dakika kaçırdığımız golle elimizden kaçırdığımız Atletico Madrid'in gelirlerine baktığımızda; 108 milyon euro, kendi ligindeki yayın geliri var. Toplam geliri 416 milyon euro. Toplam gelirleri içinde yayın geliri oranı %26. Bizim 6 aylık tablolarımızda kendi ligimizden elde ettiğimiz yayın gelirimiz, sadece yüzde 4 noktasındadır. Türk futbolu için tartışılması gereken en önemli konulardan biridir. Yayın gelirlerimiz azalıyor. Bu rakamlarla, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde rakiplerle mücadele etmemiz önemli bir dezavantaj oluşturuyor." diye konuştu.
