23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

"G.Birliği'nde yönetim Şampiyonlar Ligi gibi!"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, basın mensuplarına gelecek planlarını açıkladı

calendar 23 Ocak 2026 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
'G.Birliği'nde yönetim Şampiyonlar Ligi gibi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşan Şanal, öncelikli hedeflerinden birinin altyapıyı güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Futbolcuların doğru bir maaş skalasıyla ligde ilk 10'da kalmayı hedefliyoruz. Gençlerbirliği her zaman vizyoner bir kulüp olduğu için önümüzdeki yıllarda da Avrupa'ya gideceğimize, orada kulübün bayrağını dalgalandıracağımıza eminim. Önümüzdeki önemli birkaç maçı aldıktan sonra puan durumu olarak da daha yukarıda bulunacağımıza inanıyorum. Antalyaspor maçında kazanmak çok önemli. Biz de hem başkanımız hem başkan vekilimiz hem de yönetimle birlikte maça gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunu Şampiyonlar Ligi'ne benzeten Şanal, şunları söyledi:

"Arda başkanımız, Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim oluşturdu. Burada çok önemli kişiler var. Sadece maddiyatla ölçülen bir durum değil, kulübün kültürünü bilen, yıllardır görev alan abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Yönetimdeki arkadaşların çalışan sayısı toplamda 30 bine yakın. Bu durumun da inşallah kulübümüzü ileride mali disiplin anlamında daha iyi duruma getireceğini düşünüyorum."


"ZUZEK KONUSU KAPANDI"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Şanal, Zan Zuzek'in geleceğine ilişkin soru üzerine, Sloven futbolcunun Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşamadığını belirterek, "Zuzek konusu kapandı. Biz Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştık fakat onlar oyuncuyla anlaşamadı." dedi.

Şanal, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun TÜMOSAN Konyaspor'a teklif edildiğine yönelik haberlerle ilgili ise "Kendisinin 2-3 gündür antrenmanları çok iyi. Takımda kalmasını istiyoruz. Onyekuru'nun Gençlerbirliği ile ismi bütünleşirse hem marka değeri olarak hem de bize katacaklarıyla iyi noktaya geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATLETİCO MADRİD'E YÖNELİK HABERLER

Atletico Madrid'in Gençlerbirliği altyapısından üç futbolcuyu incelemeye aldığına yönelik çıkan haberlere ilişkin de Şanal, "Kesinlikle bize ulaşan mail veya resmi başka bir durum yok. Bunlarla ilgili öncelikle kulübümüzün resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını dikkate alırsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.