23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-078'
23 Ocak
Levante-Elche
1-159'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-271'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-273'

Nwakaeme'den geleceği için açıklama

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Ocak 2026 22:29
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bordo-Mavililer adına üç puanın önemine vurgu yapan Nwakaeme, "Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor" sözleriyle galibiyetin camia üzerindeki etkisini dile getirdi.

Geleceğiyle ilgili çıkan haberlere de değinen deneyimli futbolcu, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
