ESPN'de yayımlanan ve Jeanie Buss'ın LeBron James'e yönelik rahatsızlıklarını konu alan haberin yarattığı tartışmaların ardından, Los Angeles Lakers cephesinden net bir açıklama geldi.Lakers başantrenörü JJ Redick, kulübün LeBron James'e duyduğu saygının tartışmaya açık olmadığını söyledi.Clippers maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Redick, Lakers organizasyonu adına konuşarak şu ifadeleri kullandı:Redick, James'in Lakers formasıyla üstlendiği rolün büyüklüğüne dikkat çekti:ESPN muhabiri Baxter Holmes'un haberi, Buss ailesi içinde yaşanan gerilimi ve Jeanie Buss'ın LeBron'a yönelik rahatsızlıklarını gün yüzüne çıkarmıştı. Haberde, Buss'ın James'in Lakers'a gelişiyle birlikte "kurtarıcı" olarak görülmesinden ve dört kez MVP olmuş yıldızın "fazla büyük egosundan" rahatsız olduğu öne sürülmüştü.Ayrıca Buss'ın, LeBron ve menajerlik şirketi Klutch Sports'un organizasyon üzerindeki etkisinden hoşnut olmadığı, Russell Westbrook takasının başarısızlığı sonrası James'in yeterince sorumluluk almadığını düşündüğü belirtilmişti.Habere göre Jeanie Buss, 2021–22 sezonunun ardından LeBron'un sözleşmesini uzatmama ve hatta Clippers'ı da içeren bir takas senaryosunu özel olarak değerlendirmişti. 2024 Draftı'nda Bronny James'in 55. sıradan seçilmesi sonrası da Buss'un, LeBron'un kulübe daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiğini düşündüğü iddia edilmişti.Jeanie Buss bu iddiaları kamuoyuna yaptığı açıklamayla kesin bir dille yalanladı. LeBron'un menajeri Rich Paul da, 2018 yazında Lakers'a katıldıklarından bu yana tarafların kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyerek haberi reddetti.LeBron James, Cleveland Cavaliers ile üst üste dört Final oynadığı dönemin ardından Lakers'a katılmış, 2020 NBA Bubble'da takımı 17. şampiyonluğuna taşımıştı.Bu sezon Luka Dončić ve Austin Reaves ile birlikte Lakers'ta mücadelesini sürdüren LeBron hakkında Redick son olarak şunları söyledi: