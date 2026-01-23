Galatasaray Divan Kurulu'nda Süper Kupa tepkisi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, ocak ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Süper Kupa'ya değinen Can Çobanoğlu, "Uydurulmuş bir kupa oynattılar bize." dedi.
Can Çobanoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Uydurulmuş bir kupa oynattılar bize. 2011 senesinde 9 puan öndeyken ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Galatasaray, ilkler camiası ama ilk defa play off oynandı. Sonra, 'Bir kupa bulalım, birilerine verelim, mutlu olsunlar' diye ne yaptılar? Başlamış bir ligde kupa statüsünü geride bıraktılar ve dörtlü garabet bir durum ortaya çıkardılar. Senelerdir oynanan Süper Kupa'nın statüsünü kendilerine göre değiştirdiler. Bununla ilgili Samsunspor Teknik Direktörü ne dedi biliyor musunuz Trabzonspor maçından sonra? "Bizim ne işimiz var burada, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oynaması lazım, biz bir şey almadık, biz niye oynuyoruz anlamadım." dedi. Doğru söylemiş. Ona da buradan teşekkür ediyoruz."
Süper Kupa'ya değinen Can Çobanoğlu, "Uydurulmuş bir kupa oynattılar bize." dedi.
Can Çobanoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"Uydurulmuş bir kupa oynattılar bize. 2011 senesinde 9 puan öndeyken ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Galatasaray, ilkler camiası ama ilk defa play off oynandı. Sonra, 'Bir kupa bulalım, birilerine verelim, mutlu olsunlar' diye ne yaptılar? Başlamış bir ligde kupa statüsünü geride bıraktılar ve dörtlü garabet bir durum ortaya çıkardılar. Senelerdir oynanan Süper Kupa'nın statüsünü kendilerine göre değiştirdiler. Bununla ilgili Samsunspor Teknik Direktörü ne dedi biliyor musunuz Trabzonspor maçından sonra? "Bizim ne işimiz var burada, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oynaması lazım, biz bir şey almadık, biz niye oynuyoruz anlamadım." dedi. Doğru söylemiş. Ona da buradan teşekkür ediyoruz."