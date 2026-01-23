23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Galatasaray Divan Kurulu'nda Süper Kupa tepkisi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, Divan Kurulu toplantısında Süper Kupa ile ilgili, "Uydurulmuş bir kupa." dedi.

calendar 23 Ocak 2026 15:17 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 15:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Divan Kurulu'nda Süper Kupa tepkisi
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, ocak ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa'ya değinen Can Çobanoğlu, "Uydurulmuş bir kupa oynattılar bize." dedi.

Can Çobanoğlu'nun sözleri şu şekilde:


"Uydurulmuş bir kupa oynattılar bize. 2011 senesinde 9 puan öndeyken ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Galatasaray, ilkler camiası ama ilk defa play off oynandı. Sonra, 'Bir kupa bulalım, birilerine verelim, mutlu olsunlar' diye ne yaptılar? Başlamış bir ligde kupa statüsünü geride bıraktılar ve dörtlü garabet bir durum ortaya çıkardılar. Senelerdir oynanan Süper Kupa'nın statüsünü kendilerine göre değiştirdiler. Bununla ilgili Samsunspor Teknik Direktörü ne dedi biliyor musunuz Trabzonspor maçından sonra? "Bizim ne işimiz var burada, Trabzonspor ve Galatasaray'ın oynaması lazım, biz bir şey almadık, biz niye oynuyoruz anlamadım." dedi. Doğru söylemiş. Ona da buradan teşekkür ediyoruz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
