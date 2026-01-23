23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Fenerbahçe'den resmi teklif: Beto

Fenerbahçe, Everton forması giyen 27 yaşındaki Gineli golcü Beto için resmi teklif yaptı.

calendar 23 Ocak 2026 16:52
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den resmi teklif: Beto
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için önemli bir adım attı. 

Sarı-lacivertliler, Everton forması giyen Gineli golcü Beto için kulübüne satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı.

Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

EN-NESYERI SÜRPRİZİ

Öte yandan Everton, Fenerbahçe ile Beto transferi için yaptığı görüşmelerde Youssef En-Nesyri'yi bir kez daha istedi. Juventus'a gitmeye çok yakın olan En-Nesyri daha önce Everton'ın teklifini kabul etmedi.

PERFORMANSI



Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan Beto, 3 gol kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.