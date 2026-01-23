Fenerbahçe'den resmi teklif: Beto

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için önemli bir adım attı.



Sarı-lacivertliler, Everton forması giyen Gineli golcü Beto için kulübüne satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı.



Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.



EN-NESYERI SÜRPRİZİ



Öte yandan Everton, Fenerbahçe ile Beto transferi için yaptığı görüşmelerde Youssef En-Nesyri'yi bir kez daha istedi. Juventus'a gitmeye çok yakın olan En-Nesyri daha önce Everton'ın teklifini kabul etmedi.



PERFORMANSI

Everton'ın 2023 Ağustos'ta Udinese'den 23 M€'ya transfer ettiği Beto'nun İngiliz ekibindeki performansı;



👕96 Maç

⚽️18 Gol

🎯2 Asist https://t.co/nPjl7jbg6H pic.twitter.com/s4bBZGYYwW



— Sporx (@sporx) January 23, 2026







Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan Beto, 3 gol kaydetti.