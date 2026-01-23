Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Lakers organizasyonu ve Jeanie Buss hakkında çıkan son haberlere ilişkin, bu tür iddialarla ilgilenmediğini söyledi.
Clippers karşısında alınan 112–104'lük yenilgi sonrası konuşan James, odağının her zaman Lakers'a şampiyonluk kazandırmak olduğunu vurguladı:
"Açıkçası bu işlerin içine pek girmiyorum. Raporlar umurumda değil. Beni tanıyorsunuz, bu ligde 23 yılım geçti. Yarın benimle ilgili başka bir yazı daha çıkacak."
James sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim tek amacım bu organizasyonu yeniden zirveye taşımaktı. Buraya bir şampiyonluk getirmekti. Bunu da başardım."
41 yaşındaki yıldız, medya söylentilerine aldırmadığını net şekilde ifade etti:
"Makaleler, hikâyeler, podcast'ler umurumda değil. Golf izliyorum, hayatıma bakıyorum. Birilerinin benim hakkımda ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum."
ESPN'den Baxter Holmes'un haberine göre Jeanie Buss, 2022 yılında LeBron'un sözleşmesini uzatmama veya takas etme fikrini özel olarak değerlendirmişti. Buss'ın, LeBron'un organizasyona geldiğinden beri kendisine atfedilen "kurtarıcı" rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti.
Ancak Buss bu iddiaları reddetti:
"LeBron'un Lakers için yaptıkları ortadayken, aile içi meselelerimize dahil edilmesi hiç doğru değil. Ona değer verilmediği iddiası tamamen yanlış."
Clippers karşısında alınan 112–104'lük yenilgi sonrası konuşan James, odağının her zaman Lakers'a şampiyonluk kazandırmak olduğunu vurguladı:
"Açıkçası bu işlerin içine pek girmiyorum. Raporlar umurumda değil. Beni tanıyorsunuz, bu ligde 23 yılım geçti. Yarın benimle ilgili başka bir yazı daha çıkacak."
James sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim tek amacım bu organizasyonu yeniden zirveye taşımaktı. Buraya bir şampiyonluk getirmekti. Bunu da başardım."
41 yaşındaki yıldız, medya söylentilerine aldırmadığını net şekilde ifade etti:
"Makaleler, hikâyeler, podcast'ler umurumda değil. Golf izliyorum, hayatıma bakıyorum. Birilerinin benim hakkımda ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum."
ESPN'den Baxter Holmes'un haberine göre Jeanie Buss, 2022 yılında LeBron'un sözleşmesini uzatmama veya takas etme fikrini özel olarak değerlendirmişti. Buss'ın, LeBron'un organizasyona geldiğinden beri kendisine atfedilen "kurtarıcı" rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti.
Ancak Buss bu iddiaları reddetti:
"LeBron'un Lakers için yaptıkları ortadayken, aile içi meselelerimize dahil edilmesi hiç doğru değil. Ona değer verilmediği iddiası tamamen yanlış."