23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

LeBron, Jeanie Buss iddiaları için: "Umurumda değil"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Lakers organizasyonu ve Jeanie Buss hakkında çıkan son haberlere ilişkin, bu tür iddialarla ilgilenmediğini söyledi.

calendar 23 Ocak 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, Jeanie Buss iddiaları için: 'Umurumda değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Lakers organizasyonu ve Jeanie Buss hakkında çıkan son haberlere ilişkin, bu tür iddialarla ilgilenmediğini söyledi.

Clippers karşısında alınan 112–104'lük yenilgi sonrası konuşan James, odağının her zaman Lakers'a şampiyonluk kazandırmak olduğunu vurguladı:

"Açıkçası bu işlerin içine pek girmiyorum. Raporlar umurumda değil. Beni tanıyorsunuz, bu ligde 23 yılım geçti. Yarın benimle ilgili başka bir yazı daha çıkacak."


James sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim tek amacım bu organizasyonu yeniden zirveye taşımaktı. Buraya bir şampiyonluk getirmekti. Bunu da başardım."

41 yaşındaki yıldız, medya söylentilerine aldırmadığını net şekilde ifade etti:

"Makaleler, hikâyeler, podcast'ler umurumda değil. Golf izliyorum, hayatıma bakıyorum. Birilerinin benim hakkımda ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum."

ESPN'den Baxter Holmes'un haberine göre Jeanie Buss, 2022 yılında LeBron'un sözleşmesini uzatmama veya takas etme fikrini özel olarak değerlendirmişti. Buss'ın, LeBron'un organizasyona geldiğinden beri kendisine atfedilen "kurtarıcı" rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Ancak Buss bu iddiaları reddetti:

"LeBron'un Lakers için yaptıkları ortadayken, aile içi meselelerimize dahil edilmesi hiç doğru değil. Ona değer verilmediği iddiası tamamen yanlış."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.