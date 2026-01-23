Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Lakers organizasyonu ve Jeanie Buss hakkında çıkan son haberlere ilişkin, bu tür iddialarla ilgilenmediğini söyledi.Clippers karşısında alınan 112–104'lük yenilgi sonrası konuşan James, odağının her zaman Lakers'a şampiyonluk kazandırmak olduğunu vurguladı:James sözlerini şöyle sürdürdü:41 yaşındaki yıldız, medya söylentilerine aldırmadığını net şekilde ifade etti:ESPN'den Baxter Holmes'un haberine göre Jeanie Buss, 2022 yılında LeBron'un sözleşmesini uzatmama veya takas etme fikrini özel olarak değerlendirmişti. Buss'ın, LeBron'un organizasyona geldiğinden beri kendisine atfedilen "kurtarıcı" rolünden rahatsız olduğu iddia edilmişti.Ancak Buss bu iddiaları reddetti: