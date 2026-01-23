23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
2-1
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-3
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
0-078'
23 Ocak
Levante-Elche
1-159'
23 Ocak
Inter-Pisa
3-271'
23 Ocak
Auxerre-PSG
0-1
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
2-0
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
2-2
23 Ocak
Standard Liege-Gent
0-273'

Tottenham'dan Andy Robertson için resmi teklif

Tottenham, Liverpool'un İskoç sol beki Andy Robertson için resmi teklifini sundu.

calendar 23 Ocak 2026 21:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Andy Robertson için resmi teklif
Tottenham, ara transfer döneminin en flaş imzalarından birisine hazırlanıyor.
 
Fabrzio Romano'nun aktardığına göre Tottenham, Liverpool forması giyen sol bek Andy Robertson için resmi teklifini iletti.
 
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Liverpool ile Tottenham arasında İskoç futbolcunun transferi konusunda görüşmeler ileri bir aşamaya taşındı.
 
Tarafların temaslarını sürdürdüğü ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Liverpool formasıyla 21 resmi maça çıkan Robertson, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.
