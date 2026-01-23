Houston Rockets, oyun kurucu pozisyonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Prime Sports'tan Chris Haynes'in aktardığına göre Rockets, birçok oyuncuyla anıldı ancak bu isimlerin büyük kısmının yüksek maaş talepleri bulunuyor.Bu durum, Houston yönetimini daha ekonomik seçeneklere yöneltti. Rockets'ın bu doğrultuda New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado ile ilgilendiği ifade ediliyor.Alvarado bu sezon 4,5 milyon dolar kazanıyor ve gelecek sezon için yine 4,5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu maaş seviyesi, Alvarado'yu Houston için mantıklı bir hedef haline getiriyor.Ayrıca Alvarado'nun opsiyonunu kullanması halinde bile bu kontrat, Rockets'ın önümüzdeki sezon maaş bütçesi açısından ciddi bir yük oluşturmuyor.