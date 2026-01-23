23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Rockets, Jose Alvarado'yu radarına aldı

Houston Rockets, oyun kurucu pozisyonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Prime Sports'tan Chris Haynes'in aktardığına göre Rockets, birçok oyuncuyla anıldı ancak bu isimlerin büyük kısmının yüksek maaş talepleri bulunuyor.

23 Ocak 2026 16:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bu durum, Houston yönetimini daha ekonomik seçeneklere yöneltti. Rockets'ın bu doğrultuda New Orleans Pelicans forması giyen Jose Alvarado ile ilgilendiği ifade ediliyor.

Alvarado bu sezon 4,5 milyon dolar kazanıyor ve gelecek sezon için yine 4,5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu maaş seviyesi, Alvarado'yu Houston için mantıklı bir hedef haline getiriyor.


Ayrıca Alvarado'nun opsiyonunu kullanması halinde bile bu kontrat, Rockets'ın önümüzdeki sezon maaş bütçesi açısından ciddi bir yük oluşturmuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
