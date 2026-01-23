Vanspor'dan üst sıralar için 5 transfer

Ligde şu ana kadar 21 maça çıkan Van ekibi, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 28 puan topladı.Bu sonuçlarla on birinci sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer döneminde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi.Oğulcan Çağlayan, Kenneth Mamah, Alper Emre Demirol, Batuhan İşçiler ve Santeri Hostikka'yı takıma kazandıran İmaj Altyapı Vanspor, yeni oyuncularıyla ligde çıkışa geçmek istiyor.Geçen ay takımın başına getirilen teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Vanspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yeni transferlerle takımın hücum gücünü artırdıklarını söyledi.Transferde yapılan analizler doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Korkmaz,diye konuştu.Transferlerin takımın gücünü artıracağını ifade eden Korkmaz,değerlendirmesinde bulundu.Vanspor'un genel hedefi hakkında konuşan Korkmaz,dedi.Vanspor'un ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini dile getiren Korkmaz, kadroyu şişirmek istemediklerini, ellerinde kendini kanıtlayacak ve geliştirecek oyuncuların bulunduğunu vurguladı.Öndeki oyuncuların ustalığıyla beraber performansını artıracak oyunculara sahip olduklarını söyleyen Korkmaz,ifadelerini kullandı.