21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-163'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-161'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest

Şampiyonlar Ligi'nde Bodø Glimt deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Manchester City futbolcuları, Norveç'e seyahat eden taraftarların bilet ücretlerini iade etme kararı aldı.

calendar 21 Ocak 2026 19:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: mancity.com
Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City futbolcuları, Norveç'in Bodo kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması için deplasmana giden taraftarlara anlamlı bir jest yapma kararı aldı.
 
İngiliz ekibinin yıldız oyuncuları, maçı izlemek için Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet ücretlerinin karşılanacağını duyurdu.
 
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo Glimt'e 3-1 mağlup olan Manchester City'de, kulüp kaptanları Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Erling Haaland ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, taraftarların kulüp için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.
 
Oyuncular açıklamalarında, "Aldığımız her şey taraftarlarımız sayesinde. Taraftarlarımızın bizi iç sahada ve deplasmanda desteklemek için dünyanın dört bir yanına seyahat ederken yaptıkları fedakarlıkların farkındayız ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları" ifadelerini kullandı.
 
Zorlu hava koşullarına da dikkat çeken futbolcular, "Sahada bizim için zor geçen bu akşamda dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlarımızın ne kadar uzun bir yol kat ettiğini biliyoruz. Boda'ya seyahat eden taraftarların bilet ücretlerini iade etmek, yapabileceğimiz en az şeydir" diyerek kararın gerekçesini paylaştı.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.