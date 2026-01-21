Manchester City futbolcularından taraftara anlamlı jest

Manchester City futbolcuları, Norveç'in Bodo kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması için deplasmana giden taraftarlara anlamlı bir jest yapma kararı aldı.

İngiliz ekibinin yıldız oyuncuları, maçı izlemek için Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet ücretlerinin karşılanacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo Glimt'e 3-1 mağlup olan Manchester City'de, kulüp kaptanları Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Erling Haaland ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, taraftarların kulüp için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Oyuncular açıklamalarında, "Aldığımız her şey taraftarlarımız sayesinde. Taraftarlarımızın bizi iç sahada ve deplasmanda desteklemek için dünyanın dört bir yanına seyahat ederken yaptıkları fedakarlıkların farkındayız ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları" ifadelerini kullandı.

Zorlu hava koşullarına da dikkat çeken futbolcular, "Sahada bizim için zor geçen bu akşamda dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlarımızın ne kadar uzun bir yol kat ettiğini biliyoruz. Boda'ya seyahat eden taraftarların bilet ücretlerini iade etmek, yapabileceğimiz en az şeydir" diyerek kararın gerekçesini paylaştı.