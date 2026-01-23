Karşıyaka'da sportif direktör istifası geldi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Sportif Direktör Mehmet Ceyhun istifa etti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer alan Mehmet Ceyhun, yeşil-kırmızılı kulübe veda etti.Ceyhun,dedi.ifadelerine yer veren Ceyhun şöyle devam etti:Ligde pazar günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın taraftarına ayrılan kontenjan sayısı belli oldu. Alınan bilgiye göre Balıkesir Atatürk Stadı'nda yeşil-kırmızılı taraftarlara 355 kişilik yer ayrıldığı bildirildi. Misafir seyirci için bilet fiyatı 355 TL olarak açıklandı. Karşıyaka taraftarı son olarak yasak gelmesi nedeniyle Afyonspor deplasmanına gidememişti.