Trabzonspor, Onuachu ve Zubkov'la güldü!





Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Trabzonspor'un ilk golünü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. 61. dakikada Fousseni Diabate, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.



Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Bordo-Mavililer mücadeleyi 2-1 kazandı.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 41 puana yükseldi. Emre Belözoğlu yönetiminde galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Samsunspor'u ağırlayacak.



SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

FATİH TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki "başarılı" grafiğini sürdürdü.Ligde Kasımpaşa galibiyetiyle 41 puana yükselerek üçüncü sıradaki yerini koruyan bordo-mavili takım, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 11 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak yenilgi görmedi.Onuachu ve Zubkov'un golleriyle maçtan galip ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 258 gün önce aldı.Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te'oynanan bu karşılaşmanın ardından 258 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 15 lig karşılaşmasına çıktı.Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 46. dakikada Olaigbe'nin yerine oyuna dahil olarak ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.Formayı 41 gün sonra giyen bordo-mavili futbolcu, 51. dakikada takımının 1-0 öne geçiren golü kaydederken ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyedi.Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.Papara Park tribünlerinde boşluklar yer alırken taraftarlar, dağıtılan Türk bayraklarıyla maç öncesi görsel şölen oluşturdu.Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Papara ParkAli Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur SarıOnana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 90 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 46 Onuachu), Augusto (Dk. 78 Nwakaeme)Gianniotis, Winck, Becao (Dk. 80 Arous), Opoku, Frimpong, Kerem Demirbay, Ben Quanes, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cafu), Fall (Dk. 67 Cem Üstündağ), Diabete, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Gueye)Dk. 51 Onuachu, Dk. 84 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 61 Diabete (Kasımpaşa)Dk. 90 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)Dk. 49 Onuachu, Dk. 89 Oulai (Trabzonspor)