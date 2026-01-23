Golden State Warriors, bu yaz döneminde NBA'in en büyük yıldızlarından ikisini radarına almayı planlıyor.Kaynaklara göre Warriors yönetimi, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'yu piyasaya çıkarması ihtimalini yakından takip ederken, LeBron James'in 30 Haziran'da serbest oyuncu statüsüne geçmesiyle birlikte Stephen Curry ile aynı takımda buluşturulması fikrini de ciddi şekilde değerlendiriyor.Takım kaynakları, hem Antetokounmpo'nun hem de James'in franchise'ın kaderini değiştirebilecek seviyede oyuncular olarak görüldüğünü belirtiyor.Stephen Curry ile LeBron James arasındaki ilişki,yılları arasında arka arkaya oynanan dört NBA Finali döneminden bu yana büyük ölçüde gelişti. İkilininABD Milli Takımı'yla birlikte altın madalya kazanırken sergilediği uyum, bir dönem imkânsız görülen bu ortaklığın potansiyelini ortaya koydu.Curry'nin sözleşmesi 2026–27 sezonunun sonuna kadar devam ederken, yıldız oyuncunun performansında belirgin bir düşüş emaresi görülmüyor. Warriors cephesi, Curry'nin yanına Antetokounmpo veya LeBron James'ten birinin eklenmesinin şampiyonluk penceresini birkaç yıl daha uzatabileceğine inanıyor.Golden State, ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Jimmy Butler'ı takas etmeye şu aşamada sıcak bakmıyor. Kulüp kaynakları, Butler'ın rehabilitasyon sürecinde tamamen arkasında durulacağını ve tecrübeli oyuncunun takım içindeki liderliğinin özellikle Jonathan Kuminga etrafında yaşanan belirsizlik döneminde önemli görüldüğünü aktarıyor.Warriors, Butler'ı yalnızca çok kısa bir süperstar listesinde yer alan bir oyuncunun, özellikle de Golden State'i açıkça tercih etmesi halinde takas etmeyi düşünecek. Bu çerçevede, Dallas Mavericks forması giyen Anthony Davis için Butler'ı içeren bir takas senaryosunun masada olmadığı ifade ediliyor.Gerçekçi olarak bakıldığında, Warriors yönetimi Antetokounmpo veya LeBron James için en erken yaz döneminde bir fırsat doğmasını bekliyor. Butler'ı içeren herhangi bir hamle, ancak Curry ile eşleşmeyi bizzat isteyen elit bir yıldız söz konusu olursa değerlendirilecek.Golden State,takas döneminde de LeBron James için nabız yoklamıştı.bu fikri ilk olarak kulüp sahiplerine ve yönetime iletti, ardından LeBron'un menajeri Rich Paul ile temas kurdu. (Paul, aynı zamanda Green'in de temsilcisi.)Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Los Angeles Lakers yöneticisi Jeanie Buss ile konuyu görüştü. Buss, Lakers'ın LeBron'u takas etmeye niyetli olmadığını belirtirken, Warriors'ı doğrudan James'in temsilcileriyle görüşmeye yönlendirdi.LeBron James ve Rich Paul, yıldız oyuncunun Lakers'ta kalmayı tercih ettiğini iletti. Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka da kamuoyuna yaptığı açıklamada, LeBron'u takas etme gibi bir planlarının olmadığını doğruladı.James, 2024 yazında Lakers ile takas yasağı içeren 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Lakers'ın geçtiğimiz yaz kontrat uzatma görüşmelerine yanaşmaması nedeniyle yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.Öte yandan Steve Kerr'in de mevcut sezon sonrasında sözleşmesi bulunmuyor. Ancak Kerr'in, Curry kariyerinin son yıllarını oynadığı sürece Warriors'ta kalmaya açık olduğu belirtiliyor.