Emre Belözoğlu: 'Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.
Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için ağır ifadeler kullandı.
"GALATASARAY'DA OLSA KIRMIZI ÇIKAR MI?"
Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?
Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle
bu lig böyle gitmez." dedi.
"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETİLMEZ"
Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmedikleri çok belli." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek, "Yapmamız gereken net bir şekilde onların topa sahip olduğu kısımda karşı planları uygulamaktı. Bence takım bunu çok fazlasıyla iyi yaptı." dedi.
"Bugün bu maçın hakkı, büyük fotoğrafta, çok detaylarına girmeden, en kötü beraberlikti." ifadesini kullanan Belözoğlu, "Mükemmel bir mücadele olmasına rağmen bir o kadar da çok kötü bir hakem performansı. Türk futbolu adına bence çok büyük bir problem. Özellikle bu hakemlerin niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kırmızı kart istediğinde kırmızı kart göstermeme gibi bir durum da var. Oyunun genel hatlarıyla değerlendirildiğinde bence en kötü hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ederim, İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biran önce kazanmak adına mücadele etmeye çalışacağız." diye konuştu.
Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.
Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için ağır ifadeler kullandı.
"GALATASARAY'DA OLSA KIRMIZI ÇIKAR MI?"
Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?
Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle
bu lig böyle gitmez." dedi.
"BU KADAR KÖTÜ MAÇ YÖNETİLMEZ"
Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmedikleri çok belli." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek, "Yapmamız gereken net bir şekilde onların topa sahip olduğu kısımda karşı planları uygulamaktı. Bence takım bunu çok fazlasıyla iyi yaptı." dedi.
"Bugün bu maçın hakkı, büyük fotoğrafta, çok detaylarına girmeden, en kötü beraberlikti." ifadesini kullanan Belözoğlu, "Mükemmel bir mücadele olmasına rağmen bir o kadar da çok kötü bir hakem performansı. Türk futbolu adına bence çok büyük bir problem. Özellikle bu hakemlerin niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kırmızı kart istediğinde kırmızı kart göstermeme gibi bir durum da var. Oyunun genel hatlarıyla değerlendirildiğinde bence en kötü hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ederim, İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biran önce kazanmak adına mücadele etmeye çalışacağız." diye konuştu.