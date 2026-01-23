Emre Belözoğlu: 'Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?'



Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmedikleri çok belli." ifadelerini kullandı.



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için ağır ifadeler kullandı.Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam," dedi.Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek,dedi.ifadesini kullanan Belözoğlu,diye konuştu.