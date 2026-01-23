Beşiktaş'ta transfer iptal: Nuno Tavares!

Beşiktaş, Lazio forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Nuno Tavares transferini rafa kaldırdı.
BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ AMA...
Beşiktaş ve Lazio anlaşmaya yakındı ve siyah-beyazlılar, Tavares'in mali taleplerini kabul etti.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte menajerini de değiştirme kararı alan ve Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyen 25 yaşındaki futbolcuya bugüne kadar süre tanıdı. [23 Ocak]
OLUMSUZ GERİ DÖNDÜ
Tavares, Beşiktaş'a olumsuz olarak geri döndü. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun transferini rafa kaldırdı.
Beşiktaş, bu gelişmenin ardından sol bek için transfer listesindeki alternatif isimlere yönelecek.
SEZON PERFORMANSI
Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan Tavares, 1 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ AMA...
Beşiktaş ve Lazio anlaşmaya yakındı ve siyah-beyazlılar, Tavares'in mali taleplerini kabul etti.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte menajerini de değiştirme kararı alan ve Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyen 25 yaşındaki futbolcuya bugüne kadar süre tanıdı. [23 Ocak]
OLUMSUZ GERİ DÖNDÜ
Tavares, Beşiktaş'a olumsuz olarak geri döndü. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun transferini rafa kaldırdı.
Beşiktaş, bu gelişmenin ardından sol bek için transfer listesindeki alternatif isimlere yönelecek.
SEZON PERFORMANSI
Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan Tavares, 1 asist yaptı.