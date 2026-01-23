23 Ocak
Beşiktaş'ta transfer iptal: Nuno Tavares!

Beşiktaş'ta Nuno Tavares transferi rafa kaldırıldı. İşte ayrıntılar...

calendar 23 Ocak 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta transfer iptal: Nuno Tavares!
Beşiktaş, Lazio forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Nuno Tavares transferini rafa kaldırdı.

BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ AMA...

Beşiktaş ve Lazio anlaşmaya yakındı ve siyah-beyazlılar, Tavares'in mali taleplerini kabul etti.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte menajerini de değiştirme kararı alan ve Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyen 25 yaşındaki futbolcuya bugüne kadar süre tanıdı. [23 Ocak]

OLUMSUZ GERİ DÖNDÜ


Tavares, Beşiktaş'a olumsuz olarak geri döndü. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun transferini rafa kaldırdı.

Beşiktaş, bu gelişmenin ardından sol bek için transfer listesindeki alternatif isimlere yönelecek.

SEZON PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan Tavares, 1 asist yaptı.

