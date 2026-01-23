New York Knicks'in Karl-Anthony Towns'u takas etmeye hazırlandığı yönündeki iddialar, kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.SNY muhabiri Ian Begley, Knicks'in Towns için herhangi bir takas görüşmesi yürütmediğini net şekilde ifade etti:Knicks'in son 11 maçta 9 mağlubiyet almasının ardından çıkan söylentiler, Madison Square Garden'da alınan yuhalamalarla daha da alevlenmişti. Ancak New York, Brooklyn Nets'e karşı 120–66'lık tarihi bir galibiyetle tepki verdi. Towns, sadece 20 dakikada 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asist üretti.Towns'un hücum istatistikleri bu sezon düşüş gösterdi. Yıldız uzun, yüzde 46,9 isabet oranıyla 20,8 sayı ortalamasında kaldı.Towns'un New York'taki geleceği, Knicks'in sezonu nasıl tamamlayacağı ve şampiyonluk hedefleri doğrultusunda şekillenecek.