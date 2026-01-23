23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Knicks cephesi Karl-Anthony Towns iddialarını yalanladı

New York Knicks'in Karl-Anthony Towns'u takas etmeye hazırlandığı yönündeki iddialar, kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.

calendar 23 Ocak 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SNY muhabiri Ian Begley, Knicks'in Towns için herhangi bir takas görüşmesi yürütmediğini net şekilde ifade etti:

"Bu iddiaları gördüm. Pazartesi günü araştırdım ve Knicks'in Karl-Anthony Towns'u takas etmek için herhangi bir görüşme yapmadığını öğrendim."


Knicks'in son 11 maçta 9 mağlubiyet almasının ardından çıkan söylentiler, Madison Square Garden'da alınan yuhalamalarla daha da alevlenmişti. Ancak New York, Brooklyn Nets'e karşı 120–66'lık tarihi bir galibiyetle tepki verdi. Towns, sadece 20 dakikada 14 sayı, 8 ribaund ve 3 asist üretti.

Towns'un hücum istatistikleri bu sezon düşüş gösterdi. Yıldız uzun, yüzde 46,9 isabet oranıyla 20,8 sayı ortalamasında kaldı.

Towns'un New York'taki geleceği, Knicks'in sezonu nasıl tamamlayacağı ve şampiyonluk hedefleri doğrultusunda şekillenecek.

1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
