Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini kiraladı

Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Haydar Karataş'ı kiralık olarak transfer etti.

Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini kiraladı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, ara transfer dönemi çalışmalarına devam etti. Yeşil-Siyahlılar, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç futbolcusunu radarına aldı.

Sakaryaspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki Haydar Karataş için harekete geçti. Sakarya temsilcisi, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

SAKARYA'YA GELİYOR



Genç futbolcu Haydar Karataş, bugün Sakarya'da olacak. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeşil-siyahlı ekiple çalışmalara başlaması planlanıyor.

KİRALIK SÖZLEŞMEDE OYNAMA ZORUNLULĞU YOK

Sakaryaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan kiralık sözleşmede, Haydar Karataş için belli bir maç sayısında oynama zorunluluğu bulunmuyor. Taraflar, oyuncunun gelişimi doğrultusunda esnek bir anlaşmaya imza attı.

GENÇ OYUNCUYA YATIRIM

Sakaryaspor yönetimi, 18 yaşındaki Haydar Karataş transferiyle genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma politikasını sürdürdü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
