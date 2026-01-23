Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini kiraladı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, ara transfer dönemi çalışmalarına devam etti. Yeşil-Siyahlılar, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç futbolcusunu radarına aldı.



Sakaryaspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki Haydar Karataş için harekete geçti. Sakarya temsilcisi, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.



SAKARYA'YA GELİYOR

Genç futbolcu Haydar Karataş, bugün Sakarya'da olacak. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeşil-siyahlı ekiple çalışmalara başlaması planlanıyor.Sakaryaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan kiralık sözleşmede, Haydar Karataş için belli bir maç sayısında oynama zorunluluğu bulunmuyor. Taraflar, oyuncunun gelişimi doğrultusunda esnek bir anlaşmaya imza attı.Sakaryaspor yönetimi, 18 yaşındaki Haydar Karataş transferiyle genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma politikasını sürdürdü.