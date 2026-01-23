Fenerbahçe, ayrılığı TFF'ye bildirdi

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni bir ayrılık yaşandı.
Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi.
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maça çıktı ve 244 dakika sahada kaldı.
Bartuğ Elmaz, 2024-25 sezonunda ise kiralık olarak Maribor forması giymişti.
Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi.
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maça çıktı ve 244 dakika sahada kaldı.
Bartuğ Elmaz, 2024-25 sezonunda ise kiralık olarak Maribor forması giymişti.