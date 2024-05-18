Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Galatasaray'dan puan alacağız'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 2-2 biten Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Rakibin gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Korkmaz, " Herkes çok inanmıştı bugün burada bu işin biteceğine. Ligde kalma sorununu ortadan kaldırmak için gelmiştik. İstediğimiz gibi olmadı. Rakip erken bir kırmızı kart gördü. O kadar iyi mi kötü mü bilmiyorum. Sonrasında basit bir penaltı verdi. Tam göremedim. Bir golümüze ofsayt dendi. Direkten dönen toplar var. Alabileceğimiz bir maçtı aslında. Öne geçip tekrar berabere olması bizi biraz daha üzdü. Sonuçta belki diğer maçlar tam istediğimiz gibi bitmedi. 1 puan değerli olabilirdi. Bu zamana kadar bir şekilde geldik Allah'a şükür, pozisyon olarak diğer rakiplerimize göre daha avantajlıyız." dedi.



"G.SARAY'DAN PUAN ALACAĞIZ"



Önümüzdeki hafta oynayacakları Galatasaray maçını değerlendiren Korkmaz, " Konyaspor'un gücünü biliyoruz. Fenerbahçe'den nasıl puan aldıysak Galatasaray'dan da o puanı alır kimseye bakmaksızın ligde kalırız. Galatasaray maçında stadyum inşallah dolu olur. İnşallah 3 puan olur. O rahatlığa hepimizin ihtiyacı var. Hiçbir şey planlayamıyorsun. Ligi bitirmeye her şey kaldı. O da ertelendikçe ertelendi. Zor bir süreç. Zor oldukça belki daha değerli olacak." ifadelerini kullandı.

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