Marco Reus'tan Dortmund taraftarına veda hediyesi

Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus, 12 yıllık kariyerinin ardından Darmstadt maçıyla birlikte resmen takımdan ayırldı.



Marco Reus, Darmstadt maçının ardından stadyuma gelen taraftarlara flaş bir hediye verdi.



"Her şey için teşekkür ederim. Veda biranız benden. Marco" diyerek takıma veda eden Reus, 80 bin Borussia Dortmund taraftarına bira ısmarladı.





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