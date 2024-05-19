Marco Reus'tan Dortmund taraftarına veda hediyesi

Borussia Dortmund'un efsane ismi Marco Reus taraftarlara veda hediyesi olarak bira ısmarladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marco Reus'tan Dortmund taraftarına veda hediyesi
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19 Mayıs 2024 00:51
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 01:09
Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus, 12 yıllık kariyerinin ardından Darmstadt maçıyla birlikte resmen takımdan ayırldı.

Marco Reus, Darmstadt maçının ardından stadyuma gelen taraftarlara flaş bir hediye verdi.

"Her şey için teşekkür ederim. Veda biranız benden. Marco" diyerek takıma veda eden Reus, 80 bin Borussia Dortmund taraftarına bira ısmarladı.

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