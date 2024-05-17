Haber Tarihi: 17 Mayıs 2024 15:16 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 15:16

2024 Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı, Olur mu?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken gözler tatil tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatiline idari izin eklenerek 9 güne tamamlanmıştı. Kurban Bayramı tatilinde bankalar, kamu kurumları ve diğer birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. Yıllık izinleriyle, bayram tatilini birleştirecekler ise takvime odaklandı. Dini günler hicri takvime göre hesaplandığından her yıl miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? İşte, Kurban Bayramı tatili süresi…

2024 Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı, Olur mu?
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Kurban Bayramı'na yaklaşırken kamu ve özel sektör çalışanları tatil heyecanına kapıldı. Bu yıl Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın resmi tatilinin 4 gün süreceği kesinleşti. Peki, tatil 9 güne uzayacak mı?

Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi günü olacak. Bayramın ilk günü 16 Haziran Pazar, 2. günü 17 Haziran Pazartesi, 3. günü 18 Haziran Salı ve son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.

Okullar Tatilde Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Bu nedenle öğrenciler ek tatil yapamayacak ve yeni eğitim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kurban Bayramı 9 Gün Olacak mı, Olur mu?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tatilin 9 güne uzatılması ihtimali konuşuluyor. Resmi bir açıklama olmasa da, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak değerlendirilmesi halinde bayram tatili 9 güne ulaşabilir.

Hangi İşletmeler Kapalı Olacak?

Kurban Bayramı boyunca bankalar, kamu kurumları, eczaneler, noterler, hastanelerin büyük bir kısmı ve birçok işletme kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler de nöbet sistemine göre çalışacak.
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