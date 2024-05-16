Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (2024 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)

Emekli bayram ikramiyeleri son meydana getirilen artışla birlikte 3.000 lira oldu. Bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine bakılırsa değişik günlerde yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra toplumsal yardımcı ödemelerinden yararlananlarda ikramiyelerin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri web üstünden sorgulanabiliyor. Ödemeler başladıktan sonrasında e-Devlet üstünden sorgulama yapılabilecek. Peki 2024 Emekli bayram ikramiyeleri ne vakit yatacak? İşte, ikramiyelere ait son gelişmeler…

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 16 Haziran'a muadil geliyor. Bayramdan 1 hafta ilkin ikramiye ödemelerinin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hemen hemen ikramiye ödeme takvimini duyurmadı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleriyle alakalı izahat ulaştığında detaylar eklenecektir.

Emekli maaşı alanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar,

65 yaş (yaşlılık) parası alanlar,

Şampiyon sporcular,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Güvenlik korucuları,

Terörden zarar bulan sivil vatandaşlar,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

Dul ve yetim maaşı alanlara, bayram ikramiyesi pay oranlarına bakılırsa yatırılacak. Vefat eden sigortalının evladı olması niteliğinde eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak %25 pay oranında ödeme yapılıyor. Vefat eden sigortalının evladı olmaması niteliğinde ödeme %75'e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu pay oranına bakılırsa yatırılacak.