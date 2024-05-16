Haber Tarihi: 16 Mayıs 2024 15:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 15:29

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (2024 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Bayram ikramiyeleri, yeni sene ile beraber 3.000 liraya yükseltildi. Kurban Bayramı'nda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, kör korucuları, şehit yakınları ve gazilerde emekli ikramiyelerinden yararlanabilecek. Emekli ikramiyesi ödemeleri ise maaş alınan banka vasıtasıyla yapılacak. Herhangi bir müracaat monitörü bulunmadan emekli olanlar aylıklardan yararlanabilecek. Peki 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2024 ne vakit yatacak? İşte, emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ait son durum…

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (2024 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
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Emekli bayram ikramiyeleri son meydana getirilen artışla birlikte 3.000 lira oldu. Bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine bakılırsa değişik günlerde yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra toplumsal yardımcı ödemelerinden yararlananlarda ikramiyelerin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri web üstünden sorgulanabiliyor. Ödemeler başladıktan sonrasında e-Devlet üstünden sorgulama yapılabilecek. Peki 2024 Emekli bayram ikramiyeleri ne vakit yatacak? İşte, ikramiyelere ait son gelişmeler…

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 16 Haziran'a muadil geliyor. Bayramdan 1 hafta ilkin ikramiye ödemelerinin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hemen hemen ikramiye ödeme takvimini duyurmadı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleriyle alakalı izahat ulaştığında detaylar eklenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli maaşı alanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar,

65 yaş (yaşlılık) parası alanlar,

Şampiyon sporcular,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Güvenlik korucuları,

Terörden zarar bulan sivil vatandaşlar,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DİKKAT

Dul ve yetim maaşı alanlara, bayram ikramiyesi pay oranlarına bakılırsa yatırılacak. Vefat eden sigortalının evladı olması niteliğinde eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak %25 pay oranında ödeme yapılıyor. Vefat eden sigortalının evladı olmaması niteliğinde ödeme %75'e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu pay oranına bakılırsa yatırılacak.
 
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