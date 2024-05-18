Beşiktaş'tan TFF'ye G.Saray - F.Bahçe tepkisi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında konuşan Uçar, "Biz kupada Allah'a şükür hakkımızla final oynuyoruz. Lig için bir şey söylemek istemiyoruz. Tek beklentimiz mevcut federasyonun ve MHK'nin hiç değilse bu maça gölge düşürmemeleridir. Kendilerinden tek ricamız budur. Biz Beşiktaş'ız, Türkiye'nin büyük camialarından birisiyiz. Biz mücadelemizi sahada verdik, sahada vermeye çalıştık. Herkesin sabrı var. Ligi bitirirken en azından bir kulvarda doğru dürüst ve adil mücadele olsun. Hak eden kazansın." dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, 2-2 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Türkiye Kupası finali hakkında konuşan Göçmez, "Bazı şeyleri unutuyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bu ülkenin çok önemli camiaları. Şu anda yapılan baktığımız zaman bir savaş pozisyonuna düştük. Herkes açıklama yapıyor. Bu camialar olmayınca Türk futbolu olmuyor. Beşiktaş şerefiyle oynar hakkıyla kazanır. Bugün 10 dakika sonra yayıncı kuruluş ofsayt çizgisi çekiyor, olumlu veya olumsuz bilemeyiz. Topukla ofsayt, 10 dakika sonra çiziyor. Gaziantep - Karagümrük, öbür tarafta Ankaragücü maçı var. Biz Türk futbolunun ilerlemesin istiyorsak şapkayı önümüze koyacağız. Kupa alırız almayız, şampiyonluklar gelir gider ama Türk futbolu ilelebet devam edecek. Önümüzde kupa maçı var. Biz bu kupa maçını hakkıyla oynamak şerefiyle kazanmak tarafındayız. Lütfen, Beşiktaş olarak yaklaşık 2 saat içerisinde 40 bine yakın taraftar, bilet yok, tükendi. Beşiktaş taraftarı bu maça çok önem veriyor. Kupaya çok önem veriyor. Biz Beşiktaş yönetimi olarak, başka bir yönetimin kurmuş olduğu takımı bu seviyeye getirdik. İstemediğimiz sonuçlar, şu bu oldu ama Beşiktaş kupa için finale çıkacak. Lütfen, sayın federasyon yetkilileri, sayın hakemi ciddi anlamda uyarmak isteriz. Sahada kim haklıysa o kupayı alsın. Beşiktaş hiçbir zaman haksız kupa almamıştır. Müzemizde lekeli kupa yoktur. Biz mücadele ederek hakkımızla kupa almak istiyoruz. Hiçbir şaibeye açık vermek istemiyoruz. Biz kupayı alarak önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Biz Beşiktaş olarak Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Hakemin konuşulmayacağı, iki büyük camianın mücadelesinin konuşulacağı güzel futbol bekliyoruz. Geçmişe bakınca hakem hatalarından çok büyük sorunlar yaşayan Beşiktaş var. Biz futbol olarak başarısızlığı örtmek istemiyoruz. Biz bugün baktığınızda ligde başarılı olamadık. Biz hakkımızla kupaya finale geldik. Hakkımızla savaşacağız ve kazanacağız. Herkes kupaya odaklansın. Taraftarımız odaklansın. Hep beraber omuz omuza o kupayı şerefimizle hakkımızla müzemize getireceğiz." dedi.Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde manuel atama yapılması hakkında konuşan Göçmez, "Hakemler konusunda algoritmayı konuşuyoruz, sonuçlar manuel. Algoritmaya inanmıyoruz. Matematik böyle olsaydı bizim durumumuz böyle olmazdı. Mantık çerçevesinde yapılsın. Algoritma keşke uygulansa. İşlerine gelince manuel, işlerine gelince algoritma. Galatasaray - Fenerbahçe böyle, Beşiktaş öyle. Olmaz." ifadelerini kullandı.Kupa finalini Halil Umut Meler'in yönetmesini isteyip istemedikleri hakkında konuşan Göçmez,dedi.Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçın hakeminin performansını eleştiren Uçar, "Hakemin istatistiklerine bakınca maç öncesi, sevindik. Kart göstermemeye çalışan, oyunu devam ettirmeye çalışan hakem olduğunu söylediler. Bir maçta en çok sarı kart gösteren takım olarak yerimize kaldık. Muçi'ye yapılan faul sonrası avantaj bekliyorduk. Oyun nedense kesildi. VAR kararları yediğimiz golde 10 dakikayı geçti herhalde. Penaltı kararı da bir 7 dakika sürdü. Maçı da sadece 7 dakika uzatan hakem triosu oldu. Neden bu kadar kaçırıyorlar bu durumları merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.