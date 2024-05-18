Tolunay Kafkas: ''Şimdi herkes mutlu olsun''

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, küme düştükleri için üzgün olduklarını dile getirdi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, maçın ilk yarısında etkili oynadıklarını ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.Küme düştükleri için üzgün olduklarını belirten Kafkas, şunları kaydetti: