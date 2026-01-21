21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-162'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-160'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Galatasaray MCT Technic'in rakibi Le Mans

Yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco ile ikide iki yapan Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Le Mans ile karşılaşacak.

calendar 21 Ocak 2026 10:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçına Le Mans Sarthe Basket karşısında çıkacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet ile lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Fransız temsilci ise H Grubunda 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 3. sırada play-in oynama hakkı kazandı. Play-in etabında Mersin Spor'u iki maçta da mağlup eden Le Mans Sarthe Basket son 16 turunda sarı kırmızılı takımın rakibi oldu.


POZZECCO İLE İKİDE İKİ

Yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco yönetiminde Galatasaray MCT Technic, ligde son iki maçını kazandı. Beşiktaş GAİN'i 89-73 yenen Galatasaray, son olarak Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.

LE MANS SON 5 MAÇTA 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Guillaume Vizade yönetimindeki Le Mans ise ligde 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. 7. sırada yer alan Fransız temsilcisi son 5 maçta ise 1 kez mağlup oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.