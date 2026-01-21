Galatasaray MCT Technic'in rakibi Le Mans

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçına Le Mans Sarthe Basket karşısında çıkacak.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek.FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet ile lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Fransız temsilci ise H Grubunda 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 3. sırada play-in oynama hakkı kazandı. Play-in etabında Mersin Spor'u iki maçta da mağlup eden Le Mans Sarthe Basket son 16 turunda sarı kırmızılı takımın rakibi oldu.Yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco yönetiminde Galatasaray MCT Technic, ligde son iki maçını kazandı. Beşiktaş GAİN'i 89-73 yenen Galatasaray, son olarak Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.Guillaume Vizade yönetimindeki Le Mans ise ligde 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. 7. sırada yer alan Fransız temsilcisi son 5 maçta ise 1 kez mağlup oldu.