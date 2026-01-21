Ederson: 'Adımın anılması güzel bir şey!'

İsmi Galatasaray ve Atletico Madrid ile anılan Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson, Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında transfer sorusuna yanıt verdi.
Ederson, Atletico Madrid iddialarıyla ilgili gelen soruya, "İspanya gibi diğer ülkelerde adım geçiyorsa, bu iyi oynadığım içindir, bu çok hoşuma gidiyor. Umarım böyle devam eder, iyi oynamaya devam ederim ama önemli olan Athletic Bilbao maçı ve umarım galip geliriz" cevabını verdi.
"FORMUMUN ZİRVESİNDEYİM"
Fiziksel ve zihinsel olarak formunun zirvesinde olduğunu belirten Ederson, "Sezon başında pek iyi değildim, ilk milli aradan önce bir dizi problemimi çözmem gerekti ve istediğim gibi geri dönemedim. Şimdi ise özgüvenimi geri kazandım" ifadelerini kullandı.
Ederson, "Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da yükselmeye devam etmek istiyoruz, hak ettiğimiz pozisyona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
