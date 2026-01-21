21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-159'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-157'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Ederson: "Adımın anılması güzel bir şey!"

Transferde adı Galatasaray ve Atletico Madrid ile anılan Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Ederson, transfer iddialarına cevap verdi.

calendar 21 Ocak 2026 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ederson: 'Adımın anılması güzel bir şey!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İsmi Galatasaray ve Atletico Madrid ile anılan Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson, Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında transfer sorusuna yanıt verdi.

Ederson, Atletico Madrid iddialarıyla ilgili gelen soruya, "İspanya gibi diğer ülkelerde adım geçiyorsa, bu iyi oynadığım içindir, bu çok hoşuma gidiyor. Umarım böyle devam eder, iyi oynamaya devam ederim ama önemli olan Athletic Bilbao maçı ve umarım galip geliriz" cevabını verdi.

"FORMUMUN ZİRVESİNDEYİM"


Fiziksel ve zihinsel olarak formunun zirvesinde olduğunu belirten Ederson, "Sezon başında pek iyi değildim, ilk milli aradan önce bir dizi problemimi çözmem gerekti ve istediğim gibi geri dönemedim. Şimdi ise özgüvenimi geri kazandım" ifadelerini kullandı.

Ederson, "Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da yükselmeye devam etmek istiyoruz, hak ettiğimiz pozisyona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.