21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-156'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-154'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Alperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete "triple-double" eşiğinde katkı

Milli basketbolcu, San Antonio Spurs'ü 111-106 yendikleri maçta 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı

calendar 21 Ocak 2026 10:35
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Alperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete 'triple-double' eşiğinde katkı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.


- Adem Bona'dan "double-double"

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.

Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.