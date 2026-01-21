21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-159'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-157'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Galatasaray'dan kontenjan hamlesi!

Galatasaray, Atletico Madrid'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu Thiago Almada ve West Ham'ın 22 yaşındaki ön liberosu Magassa için kiralama teklifi yaptı. Lille'in 22'lik orta sahası Mukau da listede.

calendar 21 Ocak 2026 09:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan kontenjan hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray yönetimi takımı gençleştirmek için kolları sıvadı.

Atletico Madrid'in 24 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Thiago Almada için kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, maç için İstanbul'a gelen İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Bu sezon Madrid ekibiyle 18 maçta forma giyen Almada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


WEST HAM SICAK BAKMIYOR

23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı için de girişimlerini sürdüren yönetimin West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa için de kiralama teklifi yaptığı ancak İngiliz ekibinin oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

LILLE'DEN NGAL'AYEL MUKAU DA LİSTEDE

Yönetimin yabancı kontenjanı için Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile de ilgilendiği ve ilerleyen günlerde teklif yapabileceği öğrenildi. Cimbom genç ve potansiyelli isimleri transfer ederek hem uzun süre performans almayı hem de yüksek bonservis kazanmayı hedefliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
