Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Talisca & Asensio

Anderson Talisca (13) ve Marco Asensio (14), gole Süper Lig'de en fazla etki eden ikili oldu. Sarı- Lacivertli futbolcular, sergiledikleri performansla Avrupa genelinde skora en çok katkı veren 10 numaralar arasında da ilk 10'a girmeyi başardı.

calendar 21 Ocak 2026 10:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Talisca & Asensio
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yıldızları Anderson Talisca ve Marco Asensio, sergiledikleri performansla adeta fırtına estiriyor.

Sarı-Lacivertli ekibin hücum gücünü sırtlayan iki futbolcu, ligde skora en fazla katkı veren ikili olarak dikkatleri üzerine çekti.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli skor silahlarından biri oldu.


İspanyol süper yıldız Marco Asensio ise gol ve asist dengesini başarıyla kurdu. Asensio, ligde 8 gol atarken 6 da asist yaparak takım arkadaşlarını da besleyen bir oyun ortaya koydu.

İLK 10'A GİRDİLER

Talisca ve Asensio'nun etkileyici performansı sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadı. İki oyuncu, Avrupa genelinde skora en çok katkı veren 10 numalar listesinde de ilk 10'a girmeyi başardı.

SPERTSYAN ZİRVEDE

Bu listede Talisca 7. sırada yer alırken, Asensio 5. basamakta kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Rusya ekiplerinden Krasnodar forması giyen Ermeni futbolcu Eduard Spertsyan bulunuyor. Spertsyan, 8 gol ve 13 asistlik performansıyla Avrupa'nın en fazla skora katkı veren 10 numarası konumunda yer aldı. 

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
